Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Marcel Hirscher ne sera pas au départ du géant d'ouverture de saison dimanche à Sölden. Son ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Marcel Hirscher ne sera pas au départ du géant d'ouverture de saison dimanche à Sölden. Son absence a été communiquée par l'entremise de son sponsor Red Bull, lundi soir sur Servus TV.

'Il ne prendra malheureusement pas le départ. La rééducation s'est super bien passée, tout semblait aller bien, mais il a malheureusement été malade ces deux dernières semaines et demie', a déclaré Patrick Riml, chef de projet chez Red Bull, en faisant référence aux jours d'entraînement manquants en conséquence pour le Néerlandais d'adoption de 36 ans, octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

Hirscher n'avait effectué ses premiers virages sur neige que début septembre, soit neuf mois après sa rupture des ligaments croisés.

/ATS
 

