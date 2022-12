Granerud s'impose à Oberstdorf, Deschwanden déçoit

Halvor Egner Granerud a remporté la première étape de la Tournée des Quatre tremplins jeudi à Obersdorf. Seul Suisse en lice, Gregor Deschwanden (37e) s'est contenté d'un saut dans ce concours.

Auteur d'un premier saut remarquable (142,5 mètres), Halvor Egner Granerud a fait mieux que tenir le choc en finale. Il s'est posé à 139 mètres pour s'offrir à 26 ans son 15e succès en Coupe du monde, le premier dans le cadre de la prestigieuse Tournée austro-allemande.

Le Norvégien a survolé les débats, devançant de 13,4 points son dauphin polonais Piotr Zyla (132,5 et 137 mètres). Leader de la Coupe du monde et favori de cette Tournée, Dawid Kubacki (140,5 et 136 mètres) complète le podium. Le Polonais accuse déjà 17,5 points de retard sur Halvor Egner Granerud.

Gregor Deschwanden n'a pour sa part pas atteint son objectif minimal en connaissant l'élimination après la première manche. Il n'a pu faire mieux que 107,5 mètres, s'inclinant devant Robert Johansson et manquant nettement le cinquième ticket de 'lucky loser'. La déception est grande pour le Lucernois, 10e sur ce même tremplin douze mois plus tôt.

