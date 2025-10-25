Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium

Lara Gut-Behrami a entamé de manière quasi parfaite sa dernière saison en Coupe du monde. ...
Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium

Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Lara Gut-Behrami a entamé de manière quasi parfaite sa dernière saison en Coupe du monde.

La Tessinoise, 3e du géant de Sölden, a décroché son 101e podium à ce niveau. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib.

Victorieuse à trois reprises sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), Lara Gut-Behrami ne pouvait guère espérer mieux samedi. Elle a concédé 1''11 sur Julia Scheib, qui a tenu le choc après avoir survolé la première manche, et 0''53 sur l'Américaine Paula Moltzan (2e), qui aurait pu mettre la pression sur l'Autrichienne sans une grosse faute en seconde manche.

Cinquième après le premier parcours, la Tessinoise de 34 ans s'est montrée plus percutante l'après-midi pour s'offrir un 29e podium dans la discipline. Avec désormais 101 podiums au total, 'LGB' égale ainsi le record helvétique en la matière, détenu par la légende Vreni Schneider depuis les années 90.

Julia Scheib (27 ans) a, elle, mis fin à une interminable disette en s'offrant son premier succès sur le Cirque blanc. Elle a offert à l'Autriche son premier succès dans un géant de Coupe du monde dames depuis le 7 mars 2016 (Eva-Maria Brem à Jasna)! La victoire avait échappé aux Autrichiennes lors des 79 derniers géants...

Deuxième meilleure Suissesse, Camille Rast a montré de bonnes choses. La Valaisanne, 12e l'an dernier sur une piste qu'elle n'affectionne pas vraiment, a néanmoins commis quelques imprécisions tant sur la première manche (13e chrono) que sur la seconde. La championne du monde de slalom se contentera du 15e rang.

Kasper devant Holdener

Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 30. Vanessa Kasper s'est montrée trop prudente sur le second tracé pour faire mieux qu'un 29e rang. La Grisonne de 28 ans a néanmoins inscrit des points pour la huitième fois en Coupe du monde.

Elle a laissé la 30e et dernière place à Wendy Holdener. La Schwytzoise, 16e à l'issue du premier parcours, a complètement manqué son affaire dans une seconde manche dont elle a réalisé le moins bon temps. Elle tentera de se refaire le 15 novembre à Levi, théâtre du premier slalom de l'hiver.

Sue Piller, qui s'est classée 35e de la 1re manche à 0''65 du top 30, doit quant à elle encore patienter avant de débloquer son compteur à ce niveau. La jeune Fribourgeoise de 20 ans disputait sa troisième course sur le Cirque blanc.

/ATS
 

Actualités suivantes

1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration

1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration

Ski    Actualisé le 25.10.2025 - 11:44

Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Ski    Actualisé le 25.10.2025 - 04:03

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Ski    Actualisé le 23.10.2025 - 11:17

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Articles les plus lus

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Ski    Actualisé le 23.10.2025 - 11:17

Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden

Ski    Actualisé le 25.10.2025 - 04:03

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Ski    Actualisé le 22.10.2025 - 18:25

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Marta Bassino manquera certainement les Jeux olympiques

Ski    Actualisé le 23.10.2025 - 11:17

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Cyprien Sarrazin: les skieurs sont de la « chair à canon »

Ski    Actualisé le 03.10.2025 - 14:17

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Kilde veut faire son retour en décembre à Beaver Creek

Ski    Actualisé le 10.10.2025 - 11:27

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture

Ski    Actualisé le 20.10.2025 - 16:25

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Géant de Sölden: Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Ski    Actualisé le 21.10.2025 - 08:25