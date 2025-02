Gut-Behrami et Suter placées, Puchner écrase le 2e entraînement

Le deuxième entraînement en vue de la descente des Mondiaux de Saalbach a permis à Lara Gut-Behrami (4e) et Corinne Suter (5e) de confirmer. L'Autrichienne Mirjam Puchner a largement dominé.

S'il y a un enseignement à tirer de ce second galop d'essai, c'est que Lara Gut-Behrami devrait faire partie des favorites aux médailles samedi matin. Victorieuse du premier entraînement mardi, la Tessinoise a livré une bonne performance mercredi.

Reléguée à 1''03, la skieuse de Comano a perdu davantage de temps dans la deuxième partie de course, là où elle avait été la meilleure la veille.

Toujours présente lors des grands rendez-vous, Corinne Suter donne le sentiment de monter en puissance. Comme si l'odeur du métal la plaçait dans un état de transe. Cinquième à 1''20, la Schwytzoise s'est montrée très à l'aise sur le haut. Le troisième et dernier entraînement de vendredi lui offrira la possibilité de peaufiner sa fin de course.

Dans la course à la quatrième et dernière place suisse en descente, Priska Ming-Nufer s'est une fois encore montrée plus rapide que Michelle Gisin. Neuvième à 1''36, l'Obwaldienne a largement devancé sa rivale cantonale, repoussée à 2''74 et au-delà de la 25e place. Ming-Nufer a logiquement obtenu le quatrième ticket.

Blanc en Super-G aussi

Quant à Malorie Blanc, elle continue d'apprendre. La Valaisanne a fini au-delà de la 30e place à 3''76, mais elle sait que sa place samedi est assurée après son deuxième rang à St-Anton. Elle a aussi eu le bonheur d'apprendre qu'elle sera au départ du Super-G de jeudi avec Michelle Gisin, Corinne Suter et Lara Gut-Behrami.

