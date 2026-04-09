Hérémence (VS) a fêté vendredi son champion olympique Loïc Meillard

Le village d'Hérémence (VS) a fêté comme il se doit, vendredi soir, les trois médailles olympiques de Loïc Meillard à l'occasion de la fin de la saison de la Coupe du monde de ski alpin. La réception officielle a attiré plusieurs centaines de convives.

'C'est une occasion de partager les émotions de l'hiver avec les fans qui n'étaient pas forcément là lors des courses. Là, c'est un petit moment avec d'autres personnes, pour faire le point sur la saison et se concentrer sur la suite', a déclaré Loïc Meillard dans une interview à Keystone-ATS, en amont des festivités.

'C'est toujours des beaux moments, s'est alignée tout sourire sa soeur Mélanie. Et ça montre surtout que Loïc a fait une belle saison et que Hérémence nous soutient.'

Tous deux ont pu faire la fête avec leurs proches, une partie des quelque 400 membres de leur fan's club, les gens de la région, la représentante de Swiss-Ski Raphaëlle Favre Schnyder et plusieurs politiques valaisans.

Tous avaient rendez-vous dès 18h00 dans le village du Val d'Hérens. Après une partie officielle, les deux athlètes se sont adonnés à une séance de selfies avec leurs fans.

Une première depuis 1948

Un an après ses deux médailles d'or au championnat du monde de Saalbach (en combiné par équipes et en slalom) et celle de bronze en géant, Loïc Meillard a encore franchi un palier, en février dernier. Sur la neige de Bormio (Italie), le natif du canton de Neuchâtel a décroché trois médailles, olympiques cette fois-ci: l'or en slalom, l'argent en combiné par équipes avec Marco Odermatt et le bronze en géant.

Etait-ce un rêve d'enfant pour l'athlète? 'Dans le moment, on se dit que c'est une finalité, un objectif qu'on a réussi à atteindre. Après, si on regarde un peu plus loin, c'est un rêve de gosse. C'est peut-être le 'petit Loïc' de 5-6 ans qui a vécu un rêve. C'est des choses qu'on n'oubliera jamais.'

'Ses résultats sont exceptionnels', s'enthousiasme, à l'instar de beaucoup de ses concitoyens, le président de la commune d'Hérémence Grégory Logean, contacté par Keystone-ATS. 'Loïc Meillard est le premier suisse champion olympique de slalom depuis Edi Reinalter en 1948'.

Ambassadeurs de la commune

'Par son talent et sa personnalité, il fait briller Hérémence sur la scène mondiale, prouvant que nos villages de montagne peuvent offrir des athlètes exceptionnels. Cela contribue au rayonnement ainsi qu’à la notoriété de notre région et de nos atouts touristiques, bien au-delà de nos frontières. C’est aussi un merveilleux exemple pour notre jeunesse et la promotion du sport', résume l'élu UDC.

La réception officielle concoctée par les autorités d'Hérémence vendredi n'a fait que le confirmer les liens qui unissent les habitants du Val d'Hérens à leurs deux champions. En 2015, Loïc Meillard était devenu un ambassadeur officiel de sa commune d'adoption. 2015, c'est aussi l'année de la création du 'fan's club Meillard.'

Une saison parsemée de podiums

Outre ses trois breloques obtenues aux JO, Loïc Meillard a également brillé en Coupe du monde. Le Valaisan d'adoption a terminé quatrième du classement général, troisième en géant (4 podiums dont 2 victoires) et sixième en slalom (4 podiums).

Sa soeur Mélanie a fait preuve d'une grande régularité en slalom, sa discipline de prédilection, en décrochant 7 top-8 cet hiver, dont un aux JO (7e). 'Le gros point positif de cette saison, c'était les jeux, que je prends avec plaisir', a souligné la skieuse, admettant en même temps une 'saison compliquée'.

/ATS