Jambe cassée pour l'Italienne Marta Bassino

Marta Bassino, championne du monde du super-G en 2023, s'est fracturé la jambe gauche. Sa participation aux JO 2026 (6-22 février) est compromise, a annoncé la fédération italienne.

'Marta Bassino a été victime d'une chute lors d'un entraînement à Val Senales (Italie) en préparation du géant de samedi 25 octobre, qui marquera l'ouverture de la Coupe du monde' à Sölden (Autriche), a écrit la fédération italienne dans un communiqué. Elle souffre 'd'une fracture latérale du plateau tibial de la jambe gauche', est-il ajouté. Elle sera opérée dans la soirée de mercredi ou jeudi matin dans une clinique à Milan.

La skieuse de 29 ans, spécialiste du géant (lauréate du globe de la spécialité en 2021) mais également incontournable dans les épreuves de vitesse ces dernières années, devait prendre le départ samedi du géant de Sölden, première course de la saison de Coupe du monde.

Evidemment forfait pour le rendez-vous autrichien, Marta Bassino voit également sa participation aux JO de Milan-Cortina fortement compromise vu la gravité de la blessure.

