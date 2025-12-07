Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Après 22 mois de pause forcée, Jasmine Flury (32 ans) va faire son retour ce week-end en Coupe ...
Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Jasmine Flury de retour à St-Moritz

Photo: KEYSTONE/AP/GIOVANNI MARIA PIZZATO

Après 22 mois de pause forcée, Jasmine Flury (32 ans) va faire son retour ce week-end en Coupe du monde à St-Moritz.

La championne du monde 2023 de descente avait subi une lésion du cartilage du genou en février 2024.

La Grisonne a connu des revers répétés depuis cette blessure, mais elle est désormais à nouveau prête à en découdre. Elle fait partie de la sélection suisse pour le coup d'envoi de la saison de vitesse dames, avec deux descentes (vendredi et samedi) et un super-G (dimanche) à St-Moritz. Son programme exact n'est pas établi.

C'est dans la station de l'Engadine que Jasmine Flury avait fêté la première de ses deux victoires en Coupe du monde, il y a huit ans lors d'un super-G. Elle a également remporté une descente sur le Cirque blanc, en décembre 2023 à Val d'Isère.

/ATS
 

Actualités suivantes

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Géant de Beaver Creek: Odermatt s'impose pour la 49e fois

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 22:11

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 20:07

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 19:33

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 17:27

Articles les plus lus

Marco Odermatt pour une revanche

Marco Odermatt pour une revanche

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 05:04

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 17:27

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 19:33

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Camille Rast encore 4e à Mont-Tremblant, victoire de Julia Scheib

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 20:07

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 21:11

Marco Odermatt pour une revanche

Marco Odermatt pour une revanche

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 05:04

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Camille Rast 5e, Alice Robinson mène à Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 17:27

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Géant de Beaver Creek: Odermatt domine largement

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 19:33

Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 04:33

Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e

Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 18:33

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose

Ski    Actualisé le 06.12.2025 - 21:11

Marco Odermatt pour une revanche

Marco Odermatt pour une revanche

Ski    Actualisé le 07.12.2025 - 05:04