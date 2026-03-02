Joana Hählen arrêtera en fin de saison

Joana Hählen annonce à son tour sa retraite sportive pour la fin de la saison, selon un communiqué de Swiss-Ski.

La Bernoise de 34 ans a disputé 166 courses de Coupe du monde depuis ses débuts sur le Cirque blanc en novembre 2013, décrochant cinq podiums (trois 2es et deux 3es places).

'Ma retraite n'a pas été une décision spontanée, mais l'aboutissement d'un long processus', explique Joana Hählen, citée dans le communiqué de Swiss-Ski. 'Après ma blessure il y a deux ans, j'ai tout donné, mentalement et physiquement, pour repousser une nouvelle fois mes limites', poursuit-elle.

'Mais mon esprit et mon corps n'étaient pas toujours prêts à prendre ce risque. A l'arrivée à Soldeu (red: dimanche à l'issue du super-G), j'ai su qu'il était temps d'arrêter. J'ai tout tenté une dernière fois et j'en suis fière', déclare encore celle qui a subi quatre déchirures des ligaments croisés au cours de sa carrière.

