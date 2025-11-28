Karlsson s'impose en ouverture, Klaebo battu par Nyenget

Comme l'an dernier, la saison de Coupe du monde a commencé par une victoire de Frida Karlsson ...
Karlsson s'impose en ouverture, Klaebo battu par Nyenget

Karlsson s'impose en ouverture, Klaebo battu par Nyenget

Photo: KEYSTONE/EPA/Kimmo Brandt

Comme l'an dernier, la saison de Coupe du monde a commencé par une victoire de Frida Karlsson. La Suédoise a remporté le 10 km classique de Ruka vendredi, loin devant les meilleures Suissesses.

Karlsson s'est imposée dans le nord de la Finlande avec une bonne dizaine de secondes d'avance sur la Norvégienne Heidi Weng, qui a empêché un triplé suédois. Derrière elle, Moa Ilar et Ebba Andersson, deux compatriotes de Karlsson, ont complété le quatuor de tête. L'Américaine Jessie Diggins, vainqueure du classement général lors des deux derniers hivers, a elle entamé sa saison d'adieu avec une 5e place.

La Suissesse Nadine Fähndrich a pour sa part renoncé à prendre le départ pour se concentrer sur le sprint de samedi. Pour rappel, la Lucernoise a remporté deux médailles de bronze en sprint et en sprint par équipe (avec Anja Weber) lors des Championnats du monde 2025. Elle a également terminé deuxième du classement de la spécialité la saison dernière, comme en 2023 et 2021.

Par conséquent, le meilleur résultat des quatre Suissesses au départ a été réalisé par Nadja Kälin, qui s'est classée 16e, à un peu plus d'une minute de la vainqueure. Deux autres Suissesses, Anja Weber (20e) et Giuliana Werro (30e), ont terminé dans le top 30.

Grond loin des Norvégiens

Chez les hommes, Valerio Grond a réalisé le meilleur résultat helvétique avec sa 19e place. Le Grison a concédé près de 45 secondes au vainqueur norvégien Martin Nyenget, qui a devancé son compatriote et archidominateur de la discipline Johannes Klaebo d'environ deux secondes. L'étonnant Autrichien Mika Vermeulen a complété le podium.

/ATS
 

