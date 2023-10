L'épreuve finale du Big Air est annulée, Gremaud en profite

Le concours Big Air, comptant pour la Coupe du monde, prévu ce soir à Coire a été annulé en raison des mauvaises conditions météorologiques.

De fortes averses de pluie et des puissantes rafales de vent contrarient la tenue du concours.

La finale est purement et simplement annulée et non reportée. Ainsi, les résultats de la qualification de jeudi serviront de classements finals. Chez les dames, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud s'impose devant la Française Tess Ledeux et la championne olympique suisse Sarah Höfflin.

Chez les messieurs, la victoire revient au Canadien Dylan Deschamps, qui précède l'Autrichien Daniel Bacher et le Norvégien Birk Ruud.

