L'opération de Cyprien Sarrazin s'est bien passée

L'opération pour décomprimer l'hématome intracrânien dont souffre Cyprien Sarrazin après sa lourde chute vendredi à l'entraînement à Bormio s'est 'bien passée'.

'Cyprien Sarrazin a été opéré dans la nuit pour décomprimer l'hématome intracrânien. L'opération s'est bien passée, il reste sous anesthésie pour le moment', a indiqué la Fédération française (FFS) en précisant que de plus amples informations seraient communiquées 'dans la journée'.

Sarrazin, no 2 mondial en descente l'hiver dernier, a chuté vendredi lors du second entraînement pour la descente de Coupe du monde de Bormio. Meilleur temps du premier entraînement la veille et en tête lors de chaque chrono intermédiaire de ce second entraînement, le Français a perdu le contrôle de ses skis sur la dernière difficulté de la piste Stelvio.

Sarrazin s'est littéralement envolé sur un mouvement de terrain avant d'atterrir brutalement et d'être arrêté par les filets de protection au terme d'une longue glissade. Après vingt minutes de soins, Sarrazin, il a été héliporté vers l'hôpital d'une commune voisine de Bormio.

La FFS avait rapidement indiqué qu'il était 'conscient', avant d'expliquer vendredi en fin d'après-midi qu'il souffrait d'un hématome intracrânien, nécessitant une intervention pour le drainer.

/ATS