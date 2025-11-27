Lara Gut-Behrami: opération du genou et fin de saison

Lara Gut-Behrami (34 ans) a annoncé la fin de sa saison après sa récente blessure au genou gauche. La Tessinoise n'a cependant pas totalement fermé la porte à une suite de carrière.

Blessée à l'entraînement jeudi dernier à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami devra être opérée la semaine prochaine. Les examens pratiqués à son retour en Suisse ont montré que le genou de la championne avait souffert, avec des ruptures du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne, ainsi qu'une lésion du ménisque.

'Je me faisais une tout autre idée des prochains mois et me réjouissais de cette saison de ski', a déclaré la Tessinoise dans un communiqué de Swiss-Ski. Alors qu'elle avait annoncé que cet hiver serait le dernier de sa carrière, elle laisse désormais son avenir sportif ouvert. 'Pour l'instant, mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve.'

/ATS