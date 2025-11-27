Lara Gut-Behrami: opération du genou et fin de saison

Lara Gut-Behrami (34 ans) a annoncé la fin de sa saison après sa récente blessure au genou ...
Lara Gut-Behrami: opération du genou et fin de saison

Lara Gut-Behrami: opération du genou et fin de saison

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Lara Gut-Behrami (34 ans) a annoncé la fin de sa saison après sa récente blessure au genou gauche. La Tessinoise n'a cependant pas totalement fermé la porte à une suite de carrière.

Blessée à l'entraînement jeudi dernier à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami devra être opérée la semaine prochaine. Les examens pratiqués à son retour en Suisse ont montré que le genou de la championne avait souffert, avec des ruptures du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne, ainsi qu'une lésion du ménisque.

'Je me faisais une tout autre idée des prochains mois et me réjouissais de cette saison de ski', a déclaré la Tessinoise dans un communiqué de Swiss-Ski. Alors qu'elle avait annoncé que cet hiver serait le dernier de sa carrière, elle laisse désormais son avenir sportif ouvert. 'Pour l'instant, mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve.'

/ATS
 

Actualités suivantes

Lara Gut-Behrami ne skiera plus cet hiver

Lara Gut-Behrami ne skiera plus cet hiver

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 10:45

Franjo von Allmen: « Je n'ai plus rien à prouver à personne »

Franjo von Allmen: « Je n'ai plus rien à prouver à personne »

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:37

Début des épreuves de vitesse à Copper Mountain

Début des épreuves de vitesse à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03

Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain

Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 26.11.2025 - 20:19

Articles les plus lus

Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e

Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e

Ski    Actualisé le 25.11.2025 - 17:17

Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain

Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 26.11.2025 - 20:19

Début des épreuves de vitesse à Copper Mountain

Début des épreuves de vitesse à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03

Franjo von Allmen: « Je n'ai plus rien à prouver à personne »

Franjo von Allmen: « Je n'ai plus rien à prouver à personne »

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:37

Coupe du monde: Kilde envisage un retour jeudi à Copper Mountain

Coupe du monde: Kilde envisage un retour jeudi à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 25.11.2025 - 11:41

Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e

Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e

Ski    Actualisé le 25.11.2025 - 17:17

Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain

Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 26.11.2025 - 20:19

Début des épreuves de vitesse à Copper Mountain

Début des épreuves de vitesse à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03

1re manche: Shiffrin en tête, Rast et Holdener dans le coup

1re manche: Shiffrin en tête, Rast et Holdener dans le coup

Ski    Actualisé le 23.11.2025 - 11:55

Slalom de Gurgl: Podium pour Rast (3e), 103e succès pour Shiffrin

Slalom de Gurgl: Podium pour Rast (3e), 103e succès pour Shiffrin

Ski    Actualisé le 23.11.2025 - 14:41

Coupe du monde: Kilde envisage un retour jeudi à Copper Mountain

Coupe du monde: Kilde envisage un retour jeudi à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 25.11.2025 - 11:41

Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e

Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e

Ski    Actualisé le 25.11.2025 - 17:17