Lauren Macuga manquera toute la saison

Lauren Macuga connaît la même infortune que Lara Gut-Behrami.

L'Américaine de 23 ans doit mettre fin à cette saison olympique 2025/26 après une grave blessure à un genou subie à l'entraînement, a annoncé sa fédération nationale.

Macuga avait été l'une des révélations de l'exercice 2024/25. Victorieuse de sa première course en Coupe du monde en janvier à l'occasion du super-G de St-Anton, elle avait conquis une médaille de bronze mondiale dans cette discipline en février avant de s'offrir en mars un premier podium en descente (2e à Kvitfjell).

/ATS