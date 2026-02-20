Le champion olympique Franjo von Allmen reçu chez lui à Boltigen

Le skieur Franjo von Allmen a été reçu en grande pompe vendredi soir dans son village de l'Oberland ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le skieur Franjo von Allmen a été reçu en grande pompe vendredi soir dans son village de l'Oberland bernois. Tout Boltigen s'est mis en quatre pour accueillir le triple champion olympique de descente, super G et combiné par équipe.

La fête s'est tenue dans une tente dressée près de l'école du village. Et des centaines de personnes ont suivi une retransmission de l'événement sur un grand écran. Von Allmen s'est montré impressionné et visiblement ému par l'accueil qui lui a été réservé.

Des enfants et des jeunes membres du ski club local ont pu poser avec leur idole sur la scène. Après son retour des JO, le champion olympique n'avait pas manqué l'occasion de participer à une course avec les membres du club ni de se mesurer aux skieurs du Simmental.

Dans la région de Boltigen, de nombreuses maisons et granges étaient décorées de banderole en l'honneur du champion de 24 ans. On pouvait y lire 'Bravo Franjo' et y voir des anneaux olympiques peints sur des draps.

Franjo von Allmen a depuis longtemps un fan club en Suisse. Baptisé 'Franatiker', il comptait treize membres à sa fondation en 2022. Leur nombre est désormais passé à 1600.

/ATS
 

