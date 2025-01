Le « contre-la-montre » de Shiffrin et Vlhova

Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova livrent un vrai contre-la-montre. L'Américaine et la Slovaque espèrent toujours être de la partie lors des Mondiaux qui débuteront le 4 février à Saalbach-Hinterglemm.

La situation de Mikaela Shiffrin, victime d'une lourde chute à la fin novembre, s'accompagne de nombreux points d'interrogation. Il n'y a toujours pas de calendrier précis en vue d'un retour, a assuré une porte-parole de l'Américaine à l'agence de presse autrichienne APA. Son cas est réévalué jour après jour.

'Les Championnats du monde demeurent l'objectif', a déclaré de son côté le chef de course d'Atomic Christian Höflehner en marge du slalom de Flachau. Mikaela Shiffrin fait à nouveau différents exercices sur la piste, 'mais elle ne s'entraîne pas encore pour la course. C'était et c'est toujours difficile de calculer avec cette blessure, car on a peu d'exemples de comparaison.'

La quintuple vainqueur du gros Globe de cristal avait chuté à domicile dans le géant de Killington, alors qu'elle était en route vers sa 100e victoire en Coupe du monde. Probablement à cause d'un de ses bâtons, elle avait subi un véritable coup de poignard dans l'abdomen et des dommages musculaires dans la région du bassin. Comme la guérison ne s'était pas déroulée comme espéré, elle avait dû être opérée une nouvelle fois à la mi-décembre.

Plus concret pour Vlhova

Le calendrier est plus concret pour Petra Vlhova, la rivale de toujours de Mikaela Shiffrin en slalom. Selon les médias locaux, la Slovaque devrait reprendre l'entraînement de course à la fin janvier. La championne olympique de slalom s'était déchiré le ligament croisé et le ligament interne du genou droit il y a tout juste un an, également à domicile, à Jasna. Après des complications au niveau du cartilage, elle a récemment intensifié ses efforts pour reconstruire de la substance musculaire autour du genou.

Avec le géant de Plan de Corones (21 janvier) et le slalom de Courchevel (30 janvier), les deux convalescentes ont encore deux chances de faire leur retour avant les Championnats du monde. Elles ont encore une certaine marge avant d'entrer en scène dans leurs disciplines de prédilection aux Mondiaux, le géant et le slalom étant respectivement programmés les 13 et 15 février.

