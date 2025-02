Le triomphe de Franjo von Allmen

C'est 'incroyable', a lâché le nouveau champion du monde de descente Franjo von Allmen, presque incrédule après son sacre de Saalbach.

Auteur d'une course extrêmement solide, Franjo von Allmen a confirmé tout son potentiel. Interrogé sur sa course et sur le fait qu'il avait réussi ou non la manche parfaite, le Bernois a eu la lucidité et l'honnêteté de se montrer plus réservé: 'Parfait...c'est un bien grand mot, ce ne fut pas parfait, mais j'ai pu skier à la limite et tout a bien fonctionné finalement.'

Ce qui ne souffre en revanche aucune discussion, c'est bien sa progression météorique. Car le skieur du Simmental n'est en Coupe du monde que depuis treize mois! Hormis une première expérience à Aspen en mars 2023, ce n'est qu'en décembre de cette même année que le Bernois a pu vraiment poser ses valises avec les grands.

Médaillé de bronze, Alexis Monney affichait lui aussi un large sourire. 'C'est une journée assez folle, a raconté le Fribourgeois. Je me suis fait plaisir sur les skis, j'avais des bombes aux pieds, c'est un truc de fou. Quand j'ai franchi la ligne, je ne pensais pas être devant parce que j'avais fait une faute avant la traverse. Alors de voir une seconde d'avance, ça faisait pas mal d'émotions.'

Odermatt: 'La déception est là'

Quant à Marco Odermatt, sa réaction au moment de couper la ligne valait toutes les explications. Le tenant du titre, 5e à 0''66, s'est frappé le casque, comme pour s'invectiver. 'Au départ, je savais que je devais prendre des risques parce que Franjo, Vincent et Alexis avaient fait des super chronos', a-t-il lâché.

'J'ai pris des risques, mais j'ai fait deux ou trois fautes, notamment après le dévers où il est essentiel de garder le tempo pour la deuxième partie de course. La déception est là, mais avec deux Suisses sur le podium et ma médaille (d'or) en Super-G, ça va', a-t-il poursuivi.

/ATS