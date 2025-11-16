Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Les ambitieux slalomeurs suisses doivent déchanter après le premier slalom de l'hiver.

Meilleur Helvète, Loïc Meillard n'a pu faire mieux qu'un 14e rang dimanche à Levi, où la victoire est revenue au Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Tanguy Nef et Daniel Yule ont, eux, terminé hors du top 20.

Bien trop prudent sur un premier tracé qu'il avait conclu en 10e position, Loïc Meillard n'a pas non plus trouvé le bon tempo sur le second parcours. Le champion du monde en titre de la spécialité a concédé au final 1''48 à Lucas Pinheiro Braathen, qui a offert au Brésil un premier succès en Coupe du monde de ski alpin.

Cette débâcle collective fait date: les Suisses avaient placé au moins un des leurs dans le top 10 à l'occasion des... 32 précédents slaloms disputés sur le front de la Coupe du monde ! Le dernier échec du genre remontait au 20 mars 2022 à Courchevel, où le meilleur Suisse - Loïc Meillard - avait dû se contenter du 12e rang.

Nef 21e, Yule 22e

Cinquième sur cette même piste douze mois plus tôt, Tanguy Nef est donc également resté en retrait. Le Genevois, 14e le matin, est certes passé en mode attaque sur le deuxième tracé. Mais une grosse faute commise dans le mur lui a fait perdre tout espoir de bien figurer, et il s'est classé à un modeste 21e rang.

Troisième Helvète présent en seconde manche - et premier coureur à s'élancer l'après-midi, Daniel Yule n'a quant à lui pas pleinement profité de l'excellent état de la piste. Le Valaisan de 32 ans a néanmoins gagné sept places pour se classer 22e pour sa première course avec sa nouvelle marque de skis (Atomic).

Un podium historique

Déjà en tête après la première manche, Lucas Pinheiro Braathen a maîtrisé ses nerfs sur le second tracé pour cueillir son sixième succès sur le Cirque blanc, le premier depuis janvier 2023 et donc le premier depuis qu'il défend les couleurs brésiliennes. Il a devancé de 0''31 le Français Clément Noël (2e).

Troisième à 0''57, le Finlandais Eduard Hallberg (22 ans) a également vécu une journée historique. Il offre à son pays son premier podium depuis janvier 2013 (Tanja Poutiainen 2e du slalom de Flachau), et le premier chez les messieurs depuis décembre 2007 et la victoire de Kalle Palander en géant à Alta Badia.

