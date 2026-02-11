Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Les Suissesses ont terminé loin des meilleures sur le 10 km des Jeux olympiques jeudi à Tesero ...
Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Les Suissesses ont terminé loin des meilleures sur le 10 km des Jeux olympiques jeudi à Tesero. Nadja Kälin (14e) et Nadine Fähndrich (16e) n'ont rien pu faire face à la Suédoise Frida Karlsson.

Nadja Kälin, qui avait brillé en terminant 4e du skiathlon, n'a pas réussi à réitérer son exploit. Après un départ prudent, elle a accéléré en fin de course et rattrapé Nadine Fähndrich, laquelle s'était alignée pour oublier son élimination frustrante et précoce en sprint. Les deux Suissesses ont terminé à moins d'une minute du podium.

Déjà titrée en skiathlon samedi, Karlsson a devancé sa compatriote Ebba Andersson et l'Américaine Jessie Diggins avec une marge impressionnante de plus de 45 secondes. Depuis le début des courses de ski de fond, les Suédoises réalisent une véritable razzia, avec sept médailles empochées sur neuf possibles dont trois en or en trois courses.

/ATS
 

