Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Les femmes disputeront déjà leurs troisième et quatrième géants dans cette Coupe du monde 2025/26 samedi et dimanche au Mont-Tremblant. Camille Rast sera le principal atout helvétique.

Victorieuse en ouverture de saison à Sölden et 2e à Copper Mountain le week-end passé, l'Autrichienne Julia Scheib devrait à nouveau jouer les premiers rôles sur la neige canadienne, tout comme la gagnante de Copper Mountain Alice Robinson. La reine du slalom Mikaela Shiffrin, qui vise son premier podium de l'hiver en géant, sera également à suivre de près.

Côté suisse, en l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs reposent avant tout sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne voudra confirmer sa belle 5e place obtenue dans la discipline à Copper Mountain. Wendy Holdener visera le top 15, alors que la jeune Fribourgeoise Sue Piller espère se hisser pour la première fois en deuxième manche sur le front de la Coupe du monde.

/ATS