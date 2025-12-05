Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Les femmes disputeront déjà leurs troisième et quatrième géants dans cette Coupe du monde 2025/26 ...
Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Les géantistes en lice au Mont-Tremblant

Photo: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty

Les femmes disputeront déjà leurs troisième et quatrième géants dans cette Coupe du monde 2025/26 samedi et dimanche au Mont-Tremblant. Camille Rast sera le principal atout helvétique.

Victorieuse en ouverture de saison à Sölden et 2e à Copper Mountain le week-end passé, l'Autrichienne Julia Scheib devrait à nouveau jouer les premiers rôles sur la neige canadienne, tout comme la gagnante de Copper Mountain Alice Robinson. La reine du slalom Mikaela Shiffrin, qui vise son premier podium de l'hiver en géant, sera également à suivre de près.

Côté suisse, en l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs reposent avant tout sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne voudra confirmer sa belle 5e place obtenue dans la discipline à Copper Mountain. Wendy Holdener visera le top 15, alors que la jeune Fribourgeoise Sue Piller espère se hisser pour la première fois en deuxième manche sur le front de la Coupe du monde.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super-G de Beaver Creek: Suisses en retrait, Kriechmayr gagne

Super-G de Beaver Creek: Suisses en retrait, Kriechmayr gagne

Ski    Actualisé le 05.12.2025 - 21:51

Opérée lundi, Lara Gut-Behrami a quitté l'hôpital

Opérée lundi, Lara Gut-Behrami a quitté l'hôpital

Ski    Actualisé le 05.12.2025 - 15:13

Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh

Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh

Ski    Actualisé le 05.12.2025 - 11:45

Descente de Beaver Creek: 48e succès pour Marco Odermatt

Descente de Beaver Creek: 48e succès pour Marco Odermatt

Ski    Actualisé le 04.12.2025 - 20:11

Articles les plus lus

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Ski    Actualisé le 04.12.2025 - 18:06

Descente de Beaver Creek: 48e succès pour Marco Odermatt

Descente de Beaver Creek: 48e succès pour Marco Odermatt

Ski    Actualisé le 04.12.2025 - 20:11

Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh

Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh

Ski    Actualisé le 05.12.2025 - 11:45

Opérée lundi, Lara Gut-Behrami a quitté l'hôpital

Opérée lundi, Lara Gut-Behrami a quitté l'hôpital

Ski    Actualisé le 05.12.2025 - 15:13

Alexis Monney, calme mais ambitieux

Alexis Monney, calme mais ambitieux

Ski    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Ski    Actualisé le 04.12.2025 - 18:06

Descente de Beaver Creek: 48e succès pour Marco Odermatt

Descente de Beaver Creek: 48e succès pour Marco Odermatt

Ski    Actualisé le 04.12.2025 - 20:11

Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh

Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh

Ski    Actualisé le 05.12.2025 - 11:45

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Holdener sur les talons de Shiffrin à Copper Mountain

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 19:27

Shiffrin intouchable en slalom, Holdener au pied du podium

Shiffrin intouchable en slalom, Holdener au pied du podium

Ski    Actualisé le 30.11.2025 - 21:59

Alexis Monney, calme mais ambitieux

Alexis Monney, calme mais ambitieux

Ski    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Corinne Suter sur le flanc pour quelques semaines

Ski    Actualisé le 04.12.2025 - 18:06