Les hommes de retour à Crans-Montana treize ans après

La Coupe du monde masculine fait à nouveau étape à Crans-Montana ce week-end après une longue parenthèse féminine. La descente samedi se déroulera sur un tracé plus utilisé depuis les Mondiaux 1987.

Les héros helvétiques des Mondiaux de Saalbach sont de retour en action ce week-end en Valais, pour la dernière ligne droite de la saison qui va les mener jusqu'aux finales de Sun Valley, aux Etats-Unis. En tête des classements de la descente et du super-G, sans oublier le géant, Marco Odermatt peut accentuer son avance dans les disciplines de vitesse sur le Haut-Plateau.

La descente de samedi, que les Suisses ont jugé 'plutôt facile', devrait favoriser les descendeurs les plus lourds comme l'Italien Dominik Paris et l'Américain Ryan Cochran-Siegle, qui ont signé les deux meilleurs chronos du deuxième entraînement vendredi.

Mais Franjo von Allmen, sacré champion du monde dans la discipline reine à Saalbach et à la recherche d'un premier succès en Coupe du monde en descente, s'est aussi montré à l'aise sur ce tracé partant du sommet de Bella Lui, un départ plus utilisé depuis les Mondiaux de 1987. Le prodige bernois a pris la 3e place du deuxième entraînement et sera à surveiller samedi dès 10h00.

/ATS