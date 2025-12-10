Lindsey Vonn est peut-être « dans la meilleure forme » de sa vie

Lindsey Vonn a affirmé mercredi qu'elle se sentait 'possiblement dans la meilleure forme' de sa vie. Elle lance son hiver olympique vendredi à Saint-Moritz.

'Je me sens super bien et physiquement je suis possiblement dans la meilleure forme de ma vie, ce qui est amusant', a assuré mercredi soir en conférence de presse la légende du ski de 41 ans, qui s'apprête à lancer sa saison de Coupe du monde vendredi lors de la descente de Saint-Moritz (Suisse). 'Et mon corps ne me fait pas mal, ce qui est surement ce qui compte le plus', a-t-elle souligné.

Championne olympique de descente en 2010, Vonn a effectué l'hiver dernier à 40 ans son retour à la compétition, près de six ans après avoir arrêté sa carrière, le corps meurtri par de nombreuses blessures mais les armoires pleines de trophées (82 succès en Coupe du monde, deux titres mondiaux, quatre gros globes du classement général).

Un podium en fin d'hiver

L'Américaine a très rapidement retrouvé ses sensations, avec une quatrième place dès sa troisième course en super-G à St. Anton (Autriche) et un podium pour sa dernière course de l'hiver à Sun Valley (Colorado), en super-G.

Pour préparer l'hiver, qui sera rythmé par les Jeux olympiques dans sa station de coeur à Cortina (Italie) en février, Vonn a mis les bouchées doubles cet été pour retrouver son meilleur niveau physique.

'Mon but était de devenir beaucoup plus forte. La saison dernière, je n'avais pas eu assez de temps pour me préparer et pour regagner ma masse musculaire', a-t-elle expliqué. 'Je suis encore un peu plus légère que quand j'étais à mon +prime+, mais j'ai pu prendre 12 livres (environ 5,5 kg) cet été, j'étais super contente.'

Première de l'entraînement

'Là, je coche toutes les cases: physique, équipement, entraîneur', a résumé Vonn, qui a fait appel à l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal pour l'accompagner dans sa saison olympique. 'Tout est aligné au mieux, je ne pourrais pas être dans une meilleure position.'

Mercredi, elle a réalisé le meilleur temps de l'entraînement de descente à Saint-Moritz, avec près de six dixièmes d'avance sur ses concurrentes. 'J'ai été solide, rien de spécial. Il n'y a pas de surprise pour moi, j'ai déjà beaucoup skié cette piste', a souri Vonn, qui s'est déjà imposée cinq fois (10 podiums) dans la station suisse.

/ATS