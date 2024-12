Loïc Meillard en embuscade, Steven Amiez en tête

Un seul Suisse figure dans le top 10 provisoire de la première manche du slalom de Val d'Isère dimanche. 6e, Loïc Meillard compte 0''86 de retard sur le Français Steven Amiez.

Meillard, 9e du géant remporté par Marco Odermatt samedi, n'est qu'à 0''20 de la troisième place du podium provisoire, occupée par l'Autrichien Manuel Feller. Deuxième, Le Norvégien Henrik Kristoffersen pointe à 0''32 d'Amiez.

Le skieur de Courchevel s'est montré très à l'aise sur la Face de Bellevarde et a presque fait oublier au public français le forfait de Clément Noël. Ce dernier, vainqueur des deux premiers slaloms de la saison, a déclaré forfait dimanche matin après sa chute en géant la veille. Sa cheville droite était trop douloureuse pour qu'il puisse s'élancer entre les piquets.

Après ses 6e et 4e places à Levi et Gurgl, Steven Amiez semble prêt pour décrocher un premier podium en Coupe du monde, voire même une victoire.

Les autres Suisses sont loin

Derrière Meillard, les autres Suisses n'ont pas été à la fête lors de cette première manche. Tanguy Nef (14e) et Luca Aerni (16e) pointent à près de deux secondes d'Amiez. Daniel Yule, est un peu plus loin, à la 23e place provisoire. Ramon Zenhäusern, qui a terminé à près de quatre secondes, et Marc Rochat, éliminé pour la troisième fois de suite, ne participeront en revanche pas à la deuxième manche.

De retour en Coupe du monde après presque un an d'absence en raison d'une grave blessure à un genou et une autre au dos, l'Autrichien Marco Schwarz est pour l'instant 10e après un premier tracé convaincant.

