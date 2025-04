Lourde chute de Brignone lors des Championnats d'Italie

Federica Brignone a lourdement chuté durant le géant des Championnats d'Italie jeudi dans le Val di Fassa.

La grande dame de la saison a été évacuée par hélicoptère dans un hôpital voisin, selon l'agence de presse AGI.

La lauréate de la Coupe du monde 2024/25, en tête après la première manche, a percuté sur le second tracé une porte de plein fouet et a été propulsée violemment sur la piste, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Sa course a pris fin après plusieurs cabrioles sur elle-même.

Aucune information n'était encore disponible sur son état de santé.

Brignone, 34 ans, a dominé la saison 2024/25 avec dix victoires en Coupe du monde, le gros globe et les globes de descente et de géant. En plus de son titre mondial en géant, elle a remporté la médaille d'argent en super-G lors des Mondiaux 2025 de Saalbach.

La skieuse du Val d'Aoste est l'une des plus solides chances de médailles de l'Italie lors des JO 2026 de Milan/Cortina qui auront lieu dans moins d'un an (6-22 février 2026). Triple médaillée olympique, elle n'a jamais remporté de sacre olympique, le seul titre qui manque à son palmarès.

