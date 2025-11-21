Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Grosse inquiétude autour de Lara-Gut Behrami. La Tessinoise a été victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain (USA), a annoncé Swiss-Ski. Son genou gauche est touché.

La fédération suisse de ski a indiqué que la skieuse de Comano allait rentrer 'dès que possible' en Suisse pour effectuer des examens médicaux. 'La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examens', peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison. Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G.

/ATS