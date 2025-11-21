Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Grosse inquiétude autour de Lara-Gut Behrami. La Tessinoise a été victime d'une lourde chute ...
Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Grosse inquiétude autour de Lara-Gut Behrami. La Tessinoise a été victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain (USA), a annoncé Swiss-Ski. Son genou gauche est touché.

La fédération suisse de ski a indiqué que la skieuse de Comano allait rentrer 'dès que possible' en Suisse pour effectuer des examens médicaux. 'La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examens', peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison. Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G.

/ATS
 

Actualités suivantes

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Mathilde Gremaud: « Les Jeux, c'est que du bonus »

Ski    Actualisé le 21.11.2025 - 04:03

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 14:07

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 12:31

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 11:41

Articles les plus lus

Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi

Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 04:03

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 11:41

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 12:31

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 14:07

Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Ski    Actualisé le 15.11.2025 - 14:01

Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi

Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 04:03

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 11:41

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 12:31

1re manche: Shiffrin survole les débats, Holdener 7e

1re manche: Shiffrin survole les débats, Holdener 7e

Ski    Actualisé le 15.11.2025 - 10:53

1re manche: Shiffrin survole les débats, Holdener 7e

1re manche: Shiffrin survole les débats, Holdener 7e

Ski    Actualisé le 15.11.2025 - 11:33

Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Ski    Actualisé le 15.11.2025 - 14:01

Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi

Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi

Ski    Actualisé le 16.11.2025 - 04:03