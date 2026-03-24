Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses

Coup double pour Lucas Pinheiro Braathen ! Le Brésilien a remporté le géant de Hafjell, un succès qui lui permet d’enlever la Coupe du monde de la spécialité.

Le Champion olympique du géant gagne un globe qui était promis à Marco Odermatt. Leader avant cette dernière course avec un avantage de 48 points sur Pinheiro Braathen, le Nidwaldien a été éliminé lors de la première manche. Porteur du dossard no 1, il a sans doute pris trop de risques dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent. Marco Odermatt était le quadruple tenant du titre de cette Coupe du monde de géant...

Lucas Pnheiro Braathen décroche à 25 ans son deuxième globe trois ans après celui qu'il avait remporté en slalom en 2023, alors sous les couleurs de la Norvège, le pays de son père. Il offre au Brésil, le pays de sa mère dont il porte les couleurs depuis deux ans, un premier globe de cristal.

Le camp suisse se consolera avec la deuxième place de Loïc Meillard. Troisième sur le premier tracé, le skieur de Hérémance a sorti le grand jeu dans la seconde manche. Sa 'malchance' fut de tomber sur un Lucas Pinheiro Braathen sublimé par l’enjeu. Loïc Meillard a concédé 58 centièmes au vainqueur du jour. Une victoire conjuguée à un classement au-delà de la troisième place de Pinheiro Braathen lui aurait permis de remporter cette Coupe du monde de géant. Il aura eu l'immense mérite de se battre pour ce globe jusqu'au dernier mètre.

/ATS