Marco Odermatt favori de la descente de Wengen

Une semaine après sa 5e victoire consécutive à Adelboden, Marco Odermatt veut poursuivre une autre série. A Wengen, le Nidwaldien est le favori naturel de la descente du Lauberhorn samedi (12h30).

'Odi' a remporté les trois dernières descentes à Wengen, les deux disputées en 2024 et celle de 2025. Il y a un an, il avait triomphé avec un chrono record de 2'22''58, devant son compatriote bernois Franjo von Allmen.

Sa quatrième place en super-G vendredi ne doit pas vraiment l'inquiéter. En descente, il a une longueur d'avance sur ses rivaux, et la piste du Lauberhorn est peut-être celle qu'il maîtrise le mieux.

A 28 ans, il compte désormais six victoires dans la discipline reine. Outre Wengen, il s'est imposé deux fois à Val Gardena (2024 et 2025) et une fois à Beaver Creek (2025).

Les femmes à Tarvisio

Les femmes aussi disputent des épreuves de vitesse ce week-end, à Tarvisio (Italie). Victorieuse le week-end dernier à Zauchensee (Autriche), Lindsey Vonn est favorite de la descente de samedi (10h45). Difficile d'imaginer les Suissesses rivaliser avec la 'Speed Queen'.

/ATS