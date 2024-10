Marco Odermatt repart à la conquête du globe

Marco Odermatt et les skieurs de la Coupe du monde lancent leur saison dimanche avec le géant de Sölden (10h00/13h00). Le Nidwaldien est prêt pour tout rafler une nouvelle fois.

Eliminé et battu pour la première fois en géant lors des finales de Saalbach après douze victoires consécutives dans la discipline (entre mars 2023 et mars 2024), Marco Odermatt a l'occasion de remettre les pendules à l'heure à Sölden. 'Odi' sait gagner sur le glacier du Rettenbach, où il s'était imposé en 2021 et 2022 (la course avait été annulée l'an dernier).

Le seul homme qui semble vraiment capable de le priver d'une 38e victoire en Coupe du monde est son compatriote et coéquipier Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence, deuxième du classement général l'hiver dernier, n'est jamais monté sur la boîte à Sölden, mais a été désigné par Odermatt en personne comme son principal rival.

Les retours de Marcel Hirscher et de Lucas Braathen seront également scrutés de près dans le Tyrol autrichien. Cette première course de la saison donnera des indications sur leur capacité à jouer la gagne cet hiver.

/ATS