Marco Odermatt reprend la main en géant

Marco Odermatt a repris la main en géant.

Le Nidwaldien a cueilli son 27e succès en Coupe du monde dans la spécialité dimanche en s'adjugeant le géant d'ouverture de la saison à Sölden. Il affiche désormais 46 victoires à ce niveau.

Privé de victoire dans les cinq derniers géants (quatre en Coupe du monde, ainsi que celui des Mondiaux 2025), Marco Odermatt a triomphé pour la troisième fois sur le glacier du Rettenbach après 2021 et 2022. Il savoure ainsi sa revanche, lui qui avait été éliminé d'entrée l'an dernier à Sölden.

Le champion olympique 2022 et champion du monde 2023 de la spécialité, dont la marge sur son dauphin provisoire Marco Schwarz était d'un centième après la manche initiale, s'est imposé avec une marge de 0''24 sur l'Autrichien (2e). La troisième marche du podium est occupée par le Norvégien Atle Lie McGrath, à 0''27.

'Odi' a maîtrisé son sujet dans une deuxième manche où il s'agissait surtout de conserver sa vitesse, après que des chutes de neige abondantes ont empêché une préparation optimale de la piste et ont provoqué un report d'une heure du départ. De nombreux concurrents ont perdu du temps sur le 'plat' final, mais pas lui.

Meillard et Tumler loin du compte

Les autres Suisses ont manqué leur affaire. Loïc Meillard, trop 'timide' sur le premier tracé (9e à 0''96), n'a pas réussi à rectifier le tir l'après-midi. Le skieur d'Hérémence, no 2 dans la discipline la saison passée, doit se contenter d'un 14e rang. Il n'a jamais fait mieux que 5e sur cette piste (en 2020).

Quatrième de la première manche, Thomas Tumler a quant à lui payé cash une grosse faute commise sur le second tracé, perdant alors toute sa vitesse. Le Grison, vice-champion du monde de la discipline en février dernier, a reculé en 16e position.

Quatrième et dernière Suisse présent en finale, Luca Aerni a quant à lui pris la 30e place de ce géant, après une deuxième manche totalement ratée (2''30 concédées, alors qu'il fut le septième à s'élancer). Le Valaisan, déjà en difficulté le matin (24e), a terminé au final à 4''55 du vainqueur du jour...

/ATS