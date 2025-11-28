Mathilde Gremaud éliminée dès les qualifs à Secret Garden

Mathilde Gremaud a manqué le coche lors de l'étape de Coupe du monde de Big Air de Secret Garden, en Chine. La Fribourgeoise a été éliminée dès les qualifications vendredi.

Rien ne s'est passé comme prévu pour la freestyleuse de 25 ans, qui était devenue championne olympique de slopestyle (et médaillée de bronze en Big Air) en 2022 dans cette station située à 200 km de Pékin. Elle a terminé 24e après avoir manqué ses deux sauts, alors que seules les huit premières se qualifient pour la finale.

'Gros ratage aujourd'hui en qualif. Décevant, pour ne pas dire plus... Parfois tu gagnes, parfois tu apprends', a réagi sur son compte Instagram la Gruérienne, qui avait remporté la semaine passée le slopestyle de Stubai, la première épreuve de la saison.

La Suisse sera toutefois bien représentée lors de la finale de samedi. La Genevoise Sarah Höfflin, médaillée d'argent du Big Air lors des Mondiaux 2025, et la Grisonne Giulia Tanno ont obtenu leur billet en terminant respectivement 5e et 6e des qualifications.

