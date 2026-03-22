Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde

Mathilde Gremaud (26 ans) met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle ...
Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde

Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde

Photo: KEYSTONE/AP/GREGORY BULL

Mathilde Gremaud (26 ans) met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle (2022, 2026) renonce ainsi aux finales de Coupe du monde à Silvaplana, a indiqué Swiss-Ski.

La Fribourgeoise souffre encore des suites d'une chute survenue avant le Big Air aux JO de Milan - Cortina. Elle avait notamment été touchée au dos. La décision a été prise de ne rien risquer et de se concentrer sur une totale guérison.

L'an dernier en Engadine, Mathilde Gremaud avait décroché son deuxième titre mondial en slopestyle.

/ATS
 

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