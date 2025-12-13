Michelle Gisin aussi touchée aux ligaments du genou gauche

Outre ses blessures aux cervicales et au poignet, Michelle Gisin souffre également d'une sérieuse blessure au genou gauche, a annoncé Swiss-Ski. L'Obwaldienne a lourdement chuté jeudi à St-Moritz.

'Les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament interne du genou gauche', écrit la Fédération suisse. Opérée en urgence des cervicales et du poignet le jour de sa chute, la skieuse de 32 ans devra subir une nouvelle intervention une fois qu'elle se sera quelque peu rétablie.

Swiss-Ski a également précisé que Michelle Gisin resterait encore quelques jours à l'hôpital. 'Le processus de guérison se déroule de manière satisfaisante, elle se déplace déjà activement avec des béquilles', peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.

/ATS