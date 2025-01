Moins grave que craint pour Kriechmayr

Plus de peur que de mal pour Vincent Kriechmayr, qui s'en est tiré à bon compte après sa chute samedi lors de la descente de Coupe du monde Wengen.

L'Autrichien de 33 ans a subi un fort étirement du ligament interne du genou droit, comme l'a révélé une IRM pratiquée dans une clinique privée autrichienne.

'Au fond, je vais bien et je suis content que cela se soit terminé ainsi. Au début, je pensais que la blessure était plus grave, car je pouvais à peine solliciter ma jambe. De ce point de vue, on peut définitivement parler de chance dans la malchance', a déclaré Kriechmayr, qui espère être à 100% pour les Mondiaux de Saalbach.

/ATS