Nadine Fähndrich a encore perdu un rang au Tour de Ski

Nadine Fähndrich n'a pas brillé lors de la poursuite 20 km skating à Oberstdorf, 4e étape du Tour de Ski. La Lucernoise a pris le 16e rang à 2'36 de la Suédoise Frida Karlsson.

Au général, Nadine Fähndrich a perdu une place et figure désormais en 13e position. Son retard par rapport au top 10 - son objectif - se monte à 50 secondes. La Suissesse espère se rapprocher vendredi lors du sprint de Val di Fiemme, pour autant que les efforts fournis depuis le début de l'épreuve ne lui aient pas trop pris d'énergie. Elle visera un quatrième succès en sprint cet hiver.

Frida Karlsson semble pour sa part bien partie pour inscrire pour la première fois son nom au palmarès du Tour de Ski. Elle possède déjà une minute et demie d'avance sur la Norvégienne Tiril Weng, la leader de la Coupe du monde.

Record pour Klaebo

Côté masculin, Johannes Hösflot Klaebo n'a pas tremblé lors de cette 4e étape. Le Norvégien s'est imposé pour signer sa 15e victoire dans cette course par étapes. Klaebo est désormais le seul détenteur du record. Auparavant, il partageait cette statistique avec la Polonaise Justyna Kowalczyk et sa compatriote Therese Johaug.

La poursuite s'est rapidement transformée en course en peloton, car Klaebo et Simen Hegstad Krüger n'ont pas accéléré et il restait près de 30 coureurs à la fin. C'est d'ailleurs pour cette raison que Klaebo a perdu une grande partie de son avance au classement du Tour de Ski. Il ne possède plus que 12 secondes d'avance sur l'Italien Federico Pellegrino et 14 sur le Norvégien Paal Golberg.

Les Suisses ont également rejoint le peloton principal dans cette poursuite et ils sont trois à s'être hissés dans le top 30 avec Candide Pralong (22e), Beda Klee (23e) et Cyril Fähndrich (28e). Au classement général, Pralong est le meilleur Suisse avec sa 24e place à 2'13.

La prochaine étape se tiendra vendredi avec un sprint classique dans le Val di Fiemme.

/ATS