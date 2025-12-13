Nadine Fähndrich troisième du sprint à Davos

Nadine Fähndrich a pris une belle troisième place lors du sprint de Davos samedi en Coupe du ...
Nadine Fähndrich troisième du sprint à Davos

Nadine Fähndrich troisième du sprint à Davos

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Nadine Fähndrich a pris une belle troisième place lors du sprint de Davos samedi en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Suédoise Jonna Sundling devant la Norvégienne Mathilde Myhrvold.

Longtemps quatrième en finale, la Lucernoise de 30 ans a couru intelligemment pour dépasser la Suédoise Maja Dahlqvist avant la dernière ligne droite. De quoi fêter un troisième podium à Davos, où elle s'était notamment imposée en 2022, le 17e de sa carrière en individuel.

La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Trondheim (toujours en sprint) a pourtant été repêchée au temps pour figurer parmi les six finalistes. Sa coéquipière Anja Weber s'est arrêtée en demi-finale, tandis qu'Alina Meier et Lea Fischer n'ont pas passé les quarts.

Riebli en demies

Chez les hommes, sans Valerio Grond, malade, les espoirs helvétiques reposaient sur Janik Riebli. L'Obwaldien a atteint les demi-finales en tant que 'lucky loser', mais il n'a pas réussi à se hisser en finale. La victoire est revenue au Français Lucas Chavanat.

/ATS
 

