Nef 7e en slalom à Kitzbühel, Noël victorieux

Les Suisses ont manqué le coche dans le slalom de Kitzbühel. Meilleur Helvète, Tanguy Nef a terminé 7e d'une course remportée par le Français Clément Noël, Daniel Yule se classant quant à lui 11e.

Ce huitième slalom de l'hiver a épousé un scenario complètement fou. Respectivement 1er et 2e de la première manche, le Norvégien Timon Haugan et le Français Steven Amiez sont ainsi tous les deux partis à la faute sur le second tracé.

Bien plus solide, Clément Noël (4e le matin) en a profité pour aller chercher son quatrième succès de l'hiver, le 14e au total sur le Cirque blanc. Le Français a devancé de 0''09 l'Italien Alex Vinatzer (2e) et de 0''19 le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (3e) pour reprendre la tête de la Coupe du monde de slalom.

Dans ce contexte, Tanguy Nef ne va pas trop regretter les deux places perdues sur le second tracé, même s'il échoue à seulement 0''44 du vainqueur. Le Genevois devra encore patienter avant de cueillir son premier podium mais, avec quatre trop 8 à son actif cet hiver, il pointe au 10e rang du classement de la discipline.

Le constat est le même pour Daniel Yule, 7e le matin et 11e au final à 0''58 de Clément Noël. Le Valaisan a perdu une demi-seconde sur les 12 dernières secondes d'un second tracé très difficile. Il s'offre néanmoins son cinquième top 15 d'affilée après un début d'hiver plus que poussif.

Meillard se rate

Marc Rochat (20e) retrouve quant à lui des couleurs après ses cinq éliminations consécutives du début de saison. Le Vaudois, 10e à Adelboden et 25e à Wengen, marque des points pour la troisième fois d'affilée. Cela va également un peu mieux pour Ramon Zenhäusern, 23e dimanche alors qu'il restait sur cinq 'zéros pointés'.

Eliminé en première manche deux semaines plus tôt à Adelboden, Loïc Meillard a quant à lui connu le même sort à Kitzbühel mais sur le second tracé. Le skieur d'Hérémence, seulement 25e le matin après avoir commis une grosse faute, recule ainsi du 2e au 3e rang dans la Coupe du monde de la discipline.

Cette sortie de piste est d'autant plus dommageable que le désormais ex-leader du classement de la spécialité, Henrik Kristoffersen, a été éliminé en première manche. Loïc Meillard, qui accuse 94 points de retard sur Noël dans la Coupe du monde de slalom, peut néanmoins toujours viser ce petit Globe.

/ATS