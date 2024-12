Odermatt et LBG doivent et veulent briller

Leaders de l'équipe de Suisse et détenteurs des gros Globes de cristal, Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami seront en quête de rachat et de repères ce week-end en Coupe du monde.

Le Nidwaldien aborde le géant de samedi à Val d'Isère sans avoir cueilli le moindre point dans sa discipline fétiche cette saison. Il a été éliminé tant à Sölden qu'à Beaver Creek, et avait d'ailleurs connu le même sort lors de la finale de la Coupe du monde 2023/24 en mars dernier à Saalbach.

La Tessinoise, forfait à Sölden, a quant à elle obtenu une modeste 13e place en géant le week-end dernier à Killington pour sa première course de l'hiver. Mais elle semble à l'aise à Beaver Creek, où les dames s'alignent pour la première fois et où une descente et un super-G figurent au menu samedi et dimanche.

Les messieurs disputeront quant à eux un slalom dimanche à Val d'Isère, le troisième de l'hiver également pour les adeptes du virage court. Vainqueur à Levi et à Gurgl, le Français Clément Noël sera-t-il prophète en son pays ? Loïc Meillard, Daniel Yule ou encore Tanguy Nef espèrent certainement que non.

/ATS