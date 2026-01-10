Odermatt gagne son 5e géant de suite à Adelboden

Marco Odermatt tient son 51e succès en Coupe du monde.

Le Nidwaldien a remporté samedi le géant d'Adelboden, s'imposant ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la discipline sur la mythique piste du Chuenisbärgli. Loïc Meillard (6e) et Luca Aerni (10e) ont également terminé dans le top 10.

Avec cinq victoires en géant à Adelbodem, Marco Odermatt égale ainsi la légende Ingemar Stenmark. Mais le Suédois n'avait gagné 'que' quatre fois d'affilée dans la discipline sur la neige bernoise (1979-1982), ajoutant une victoire en 1984. 'Odi' égale aussi Vreni Schneider et Michael von Grünigen avec ce 46e podium en géant.

Cette victoire, sa 29e en géant, permet aussi à Marco Odermatt de reprendre la première place de la Coupe du monde de la spécialité au détriment de Stefan Brennsteiner. Il possède une marge de 95 unités sur l'Autrichien, qui a perdu gros samedi en connaissant l'élimination en deuxième manche.

'Odi' a dû s'employer dans la deuxième manche, disputée dans des conditions de visibilité difficiles. Il s'est imposé avec 0''49 d'avance sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (2e), le surprenant Français Léo Anguenot complétant le podium (à 0''68). Mais ses autres rivaux ont lâché plus d'une seconde.

Trois autres Suisses dans le top 15

Respectivement 1er et 2e dans la discipline à Val d'Isère devant Odermatt, Loïc Meillard et Luca Aerni ont donc également pris place dans le top 10. Le skieur d'Hérémence, 10e le matin, s'est montré bien plus à son avantage sur une seconde manche qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la première.

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale, Thomas Tumler a pris la 11e place grâce à une belle 'remontada'. Le vice-champion du monde 2025 de la spécialité, 24e de la première manche, est cependant toujours en quête de confiance cette saison: il n'a terminé qu'une seule fois dans le top 10 (9e à Copper Mountain).

/ATS