Opérée lundi, Lara Gut-Behrami a quitté l'hôpital

Lara Gut-Behrami a été opérée lundi de son genou gauche blessé et a pu quitter l'hôpital vendredi, a annoncé Swiss-Ski. La Tessinoise de 34 ans se dit confiante quant à la rééducation qui l'attend.

'Je vais bien et je tiens à remercier tout particulièrement mon chirurgien pour son expertise et son soutien, ainsi que tout le personnel de la clinique pour son attention et sa gentillesse', explique Lara Gut-Behrami, citée dans le communiqué diffusé par la fédération suisse.

'Je suis heureuse de rentrer chez moi et de retrouver ma famille et mon équipe. Je me concentre maintenant sur le chemin qui m'attend dans les prochains mois pour retrouver ma meilleure condition physique', ajoute la championne olympique 2022 de super-G, qui manquera le reste de la saison 2025/26.

Lara Gut-Behrami a été victime d'une déchirure du ligament croisé, d'une déchirure du ligament interne et d'une déchirure du ménisque du genou gauche lors d'une chute à l'entraînement le 20 novembre à Copper Mountain. Elle décidera de la poursuite éventuelle de sa carrière sportive après avoir surmonté sa rééducation, a-t-elle explique la semaine dernière.

