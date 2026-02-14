Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Gregor Deschwanden n’a pas déjoué une nouvelle fois les pronostics. Malgré une performance ...
Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Gregor Deschwanden n’a pas déjoué une nouvelle fois les pronostics. Malgré une performance très honorable, le Lucernois n’a pas cueilli une deuxième médaille après le bronze au tremplin normal.

Gregor Deschwanden a pris la 13e place du concours du grand tremplin avec des sauts à 129,5 et à 131 m. Il peut nourrir le regret de n’avoir pas trouvé le relâchement idéal lors de la première manche. 28e Sandro Hauswirth a, pour sa part, gagné sa place aux côtés de Deschwanden pour le concours par équipes de lundi dans la mesure où Felix Trunz a dû se contenter du 38e rang.

A Predazzo, la victoire est revenue à Domen Prevc. Le leader de la Coupe du monde et vainqueur de la Tournée des Quatre Tremplins a devancé le Japonais Ren Nikkaido et le Polonais Kacper Tomasiak grâce à un bond mesuré à 141,5 m lors de la finale. Ce saut magnifique lui a permis d’effacer les sept points de retard qu’il accusait sur Nikkaido après la première manche.

/ATS
 

