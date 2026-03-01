Pas de super-G dimanche à Garmisch-Partenkirchen

Marco Odermatt et ses rivaux ont été privés de super-G dimanche en Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen.

Les organisateurs ont décidé d'annuler cette course peu avant 12h30, après avoir repoussé son départ en raison d'un épais brouillard.

Initialement prévu à 11h45, ce super-G avait été avancé à 11h15 en raison des températures trop 'élevées' qui étaient attendues sur le coup de midi. Mais c'est le brouillard qui a finalement joué les trouble-fête, l'annulation ayant été décidée après un report de 90 minutes.

Ce super-G, qui devait être le septième des huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26, pourrait être reprogrammé à Courchevel. La station française doit accueillir un super-G et une descente le samedi 14 et le dimanche 15 mars, et une course supplémentaire pourrait y être organisée le vendredi 13.

C'est l'inévitable Marco Odermatt qui pointe en tête de la Coupe du monde de super-G. Le Nidwaldien, en quête d'un quatrième petit globe d'affilée dans la discipline, compte 158 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayr au classement de la spécialité.

/ATS