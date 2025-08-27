Peter Barandun devrait devenir l'unique président de Swiss-Ski

Peter Barandun devrait à l'avenir être le seul président de Swiss-Ski, a annoncé cette dernière. Le Grison occupait jusqu'à présent ce poste en collaboration avec Urs Lehmann, démissionnaire.

Le comité directeur de Swiss-Ski a pris à l'unanimité la décision de mettre fin à la période de co-présidence et de confier à Barandun seul le poste de président. Pour remplacer Lehmann, qui occupera à partir de la fin septembre le poste nouvellement créé de directeur de la Fédération internationale (FIS), une vice-présidente ou un vice-président supplémentaire doit être désigné(e). Les élections correspondantes auront lieu lors d'une assemblée extraordinaire des délégués le mercredi 22 octobre à Aarau.

Barandun fait partie du Presidium de Swiss-Ski depuis 13 ans. Jusqu'à son élection comme co-président lors de l'Assemblée des délégués de l'année dernière, il occupait le poste de vice-président. Il est CEO et président du Conseil d'administration d'Electrolux Suisse.

/ATS