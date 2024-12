Quatre à la suite pour Marco Odermatt

Un jour après sa victoire en descente à Val Gardena, Marco Odermatt a remporté le géant d'Alta Badia. Il signe son 41e succès en Coupe du monde et dépasse Pirmin Zurbriggen au panthéon du ski suisse.

Et de quatre! Marco Odermatt a signé une quatrième victoire consécutive à Alta Badia, où personne ne semble en mesure de le battre. Troisième de la première manche, le Nidwaldien de 27 ans a réussi le meilleur chrono du second tracé pour s'imposer avec une marge conséquente sur le Français Léo Anguenot (+0''85) et le Norvégien Alexander Steen Olsen (+0''88).

Après sa troisième place en super-G vendredi et sa victoire en descente à Val Gardena samedi, 'Odi' a réussi un week-end presque parfait pour prendre le contrôle du classement général de la Coupe du monde avant le slalom prévu sur la Gran Risa lundi.

Dauphin d'Odermatt, Anguenot (26 ans) a créé la surprise en signant le meilleur résultat de sa carrière. Et de quelle manière, puisqu'il n'était encore jamais entré dans le top 10 d'une épreuve de Coupe du monde. Le podium a été complété par Steen Olsen, vainqueur à Sölden en ouverture de saison.

Loin derrière 'Odi'

Les autres Suisses n'ont pas connu pareille fête. Moins à l'aise en géant qu'en slalom cet hiver, Loïc Meillard a pris la 16e place (+2''42). Le skieur d'Hérémence n'a pas caché sa frustration au moment de rejoindre l'aire d'arrivée.

Gino Caviezel (12e, +2''18), Luca Aerni (17e, +2''64) et Fadri Janutin (25e, +3''10) ont participé à la deuxième manche, comme Thomas Tumler, qui a été éliminé.

/ATS