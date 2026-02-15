Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés

Vice-championne du monde en 2025, la Suisse n'a pas signé d'exploit dans le relais masculin des JO 2026 dimanche à Tesero.

Le quatuor Valerio Grond/Nicola Wigger/Beda Klee/Noe Naeff a terminé 9e et avant-dernier d'une course remportée par la Norvège.

Le sacre attendu des favoris norvégiens, qui ont devancé de 22''2 la France (2e), est aussi celui de leur star Johannes Klaebo. Dernier relayeur de son équipe, Klaebo poursuit son sans-faute dans ces JO (quatre titres en quatre courses). Il visera aussi l'or en sprint par équipe et dans le 50 km.

Johannes Klaebo a signé un succès historique dimanche. Avec désormais neuf sacres, il est l'athlète ayant remporté le plus de titres dans des Jeux d'hiver. Il dépasse ses compatriotes Björn Dählie, Marit Björgen (fond) et Ole Einar Björndalen, qui en sont tous restés à neuf sacres olympiques.

La Suisse, qui n'alignait qu'un seul médaillé d'argent de Trondheim 2025 (Valerio Grond), a échoué au 9e rang à près de deux minutes de la troisième marche du podium occupée par l'Italie. La formation helvétique n'a pas abordé cette course dans les meilleures dispositions: pas au mieux physiquement à l'heure du réveil, Janik Riebli a été remplacé à la dernière minute par Noe Naeff.

/ATS