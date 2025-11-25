Saut: Kraft gagne à Falun, Deschwanden 23e

Stefan Kraft a remporté le concours de Coupe du monde au petit tremplin à Falun. L'Autrichien ...
Photo: KEYSTONE/AP/Fredrik Sandberg

Stefan Kraft a remporté le concours de Coupe du monde au petit tremplin à Falun. L'Autrichien est devenu le troisième vainqueur différent en trois épreuves cette saison.

Kraft, avec des sauts de 97,5 et 96,5 m, l'a emporté devant le Slovène Anze Lanisek et l'Allemand Philipp Raimund. Un seul Suisse s'est hissé en finale, en l'occurrence Gregor Deschwanden. Le Lucernois a pris la 23e place après s'être posé deux fois à 91,5 m.

Simon Ammann (33e), Sandro Hauswirth (37e), Felix Trunz (41e) et Juri Kesseli (46e) ont tous manqué leur place en deuxième manche, et donc les points Coupe du monde.

/ATS
 

