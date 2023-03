Saut: Pas de manche finale pour les Suissesses

Les deux jeunes Suissesses engagées dans le concours au grand tremplin des Mondiaux de Planica n'ont pas signé d'exploit mercredi soir.

Sina Arnet (17 ans) et Emely Torazza (18 ans) ne sont pas parvenues à se qualifier pour la deuxième manche.

Eliminées en qualifications au petit tremplin, l'Obwaldienne et la Glaronaise ont respectivement atterri à 101,5 et à 98 mètres pour se classer aux 33e et 36e rangs. Elles étaient les deux premières sauteuses helvétiques à disputer une compétition lors d'un grand rendez-vous depuis Bigna Windmüller aux les JO de Sotchi 2014.

Les deux Suissesses ont échoué à plus de cinq points d'une place en manche finale. Elles ont assisté en spectatrices au sacre d'Alexandria Loutitt, qui s'est posée à 134,5 et à 136,5 mètres pour offrir au Canada le premier titre mondial de son histoire en saut à ski. A noter aussi la 3e place de l'Allemande Katharina Althaus, sacrée au petit tremplin et qui a conquis quatre médailles à Planica.

/ATS