Saut à skis: Les Autrichiens couronnés lors du « Super Team »

Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

L'Autriche s'est imposée avec 568,7 points lors du 'Super Team' lundi, devançant la Pologne (547,3) et la Norvège (538,0). Les Suisses Felix Trunz et Gregor Deschwanden se sont classés au 7e rang.

Jan Hoerl et Stephan Embacher ont obtenu les meilleures notes des deux manches. Derrière eux, le Polonais Kacper Tomasiak s'est illustré en remportant une 3e médaille lors de ces Jeux, après le bronze et l'argent en individuel, respectivement sur le grand et le petit tremplin.

Dans cette compétition qui remplace pour la première fois aux JO le concours par équipe (où quatre athlètes s'affrontaient au lieu de deux lors de ce 'Super Team'), le duo helvète a conclu leur concours avec 522,1 points, manquant le podium pour 15,9 unités. À noter que la manche finale du concours a été annulée en raison des conditions météorologiques, et par conséquent les résultats après deux manches ont fait office de classement final.

