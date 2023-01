Shiffrin signe sa 81e victoire à Zagreb, Holdener 4e

Mikaela Shiffrin a remporté le premier des deux slaloms de Zagreb pour signer sa 81e victoire en Coupe du monde. Wendy Holdener a terminé 4e.

Vous avez dit imbattable? Mikaela Shiffrin a signé son cinquième succès en cinq courses. A l'heure actuelle, aucune femme ne peut rivaliser avec celle qui vise le record d'Ingemar Stenmark de 86 succès en Coupe du monde.

Demain jeudi, elle aura déjà l'occasion d'égaler sa compatriote Lindsey Vonn lors du deuxième slalom dans la capitale croate. Sur une piste difficile en raison de la chaleur et de la faible altitude, Shiffrin a fait le job en première manche pour prendre une avance intéressante. Et sur le second parcours, elle a su se jouer des trous et des bosses. Le podium est complété par Petra Vlhova et Anna Swenn Larsson.

Holdener chocolat

Plutôt timide en première manche, Wendy Holdener a relevé la tête en deuxième manche. Mais la Schwytzoise, victorieuse à Killigton et Sestrières, a dû se contenter du 4e rang à 1''38.

Deux rangs derrière la skieuse d'Unteriberg, on retrouve Camille Rast. La Vétrozaine a livré une excellente performance alors que l'on sait qu'elle doit se bagarrer avec son nouveau matériel, comme Michelle Gisin. Une Michelle Gisin qui n'est pas parvenue à conserver sa 12e position à l'issue de la première manche. L'Obwaldienne a semblé très scolaire dans son ski et le manque de prise de risques l'a reléguée au 21e rang.

Deux autres Suissesses ont fait mieux qu'elle. Elena Stoffel s'est classée 15e et Mélanie Meillard 18e.

11e sur le tracé initial, Aline Danioth n'a malheureusement pas franchi la ligne d'arrivée. Alors qu'elle avait très bien commencé son deuxième effort avec un excellent temps intermédiaire, l'Uranaise a enfourché juste avant un changement de pente.

