Simon Amman prolonge sa carrière

Le suspense a duré longtemps autour de l'avenir de Simon Ammann. Désormais, c'est officiel, le quadruple champion olympique veut poursuivre sa carrière une saison de plus.

Comme Ammann l'a confirmé au micro de la SRF, il entend disputer sa 26e saison de Coupe du monde l'hiver prochain. Le Saint-Gallois de 41 ans ne veut pas encore songer à la retraite malgré un été tranquille sur le plan sportif.

Après s'être accordé une pause dans le saut à skis après les Jeux olympiques de Pékin et s'être plongé dans les études, Ammann a évoqué pour la première fois ses plans d'avenir. Il a clairement précisé que le sport n'est pour lui plus une priorité sans réserve. 'Auparavant, je planifiais tout autour du saut, désormais j'établis mon programme selon mes études.' Comment va s'articuler précisément sa saison, Ammann ne le communiquera que plus tard.

Une chose est certaine: le départ de la Coupe du monde début novembre en Pologne intervient trop tôt pour lui. Comme il doit passer des examens cet hiver et que son corps n'est pas encore à niveau physiquement après sa pause de l'été sans aucun saut, il vise plutôt la deuxième partie de la saison.

