Simon Ammann perd sa place

Simon Ammann a à nouveau perdu sa place au sein de l'équipe de Suisse de Coupe du monde. Il est remplacé par Yannick Wasser dans la dernière convocation de Swiss-Ski et va concourir en Coupe d'Europe.

Malgré un bon début de saison (deux fois dans les points), le sauteur de 43 ans a enchaîné plusieurs contre-performances en fin d'année 2024. Il n'a pas passé les qualifications lors de l'épreuve de Coupe du monde à Engelberg, puis a échoué une nouvelle fois lors de la première étape de la Tournée des Quatre Tremplins à Oberstdorf.

La situation n'est pas nouvelle pour l'athlète de 43 ans qui avait assuré sa place dans le cadre in extremis avant le début de l'hiver et pour qui la pression augmente d'année en année. Il ne sera pas de la partie à Zakopane (Pologne) entre le 17 et le 19 janvier, mais un retour en Coupe du monde n'est pas encore à exclure.

/ATS