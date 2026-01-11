Slalom: Kristoffersen mène le bal, Meillard 5e

Henrik Kristoffersen a signé le meilleur temps de la première manche du slalom d'Adelboden dimanche matin, sous un ciel qui se dégageait. Meilleur Suisse, Loïc Meillard occupe le 5e rang.

Cinquième du géant samedi, Henrik Kristoffersen a maîtrisé son sujet sur le tracé initial du slalom. Le Norvégien aux 98 podiums en Coupe du monde devance de 0''28 son compatriote Atle Lie McGrath (2e) et de 0''29 le Finlandais Eduard Hallberg (3e).

Cinquième, Loïc Meillard pointe à 0''38 de la tête. Le champion du monde en titre de la discipline a beaucoup perdu dans le mur final, mais il est parfaitement dans le coup. La victoire, qui serait sa première de l'hiver en slalom, est à sa portée.

Porteur du dossard 1, Tanguy Nef se retrouve quant à lui en 9e position, à 0''61 du leader. Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, le Genevois s'est montré trop timide sur le haut du parcours. Mais lui a brillé dans le mur.

La deuxième manche, programmée dès 13h30, s'annonce spectaculaire. Pas moins de 11 coureurs ont ainsi perdu moins d'une seconde sur Henrik Kristoffersen. Le Valaisan Daniel Yule, 20e après le passage de 30 concurrents (à 1''55) n'en fait pas partie, mais il devrait décrocher son ticket pour la manche finale.

/ATS